У россиян подскочил спрос на иномарки 1990-х годов, не подпадающие под утильсбор

В России вырос спрос на иномарки из 90-х, которые не подпадают под утильсбор У россиян подскочил спрос на иномарки 1990-х годов, не подпадающие под утильсбор

Москва14 сен Вести.В России резко вырос спрос на иномарки 1990-х годов, так как за них не нужно платить утилизационный сбор, пишет издание Autonews со ссылкой на участников рынка, продающих машины из-за рубежа.

Утилизационный сбор взимается с импортеров, производителей или покупателей автомобилей за переработку машин после эксплуатации, сумма сбора зависит от двигателя, возраста машины и цели ее ввоза. Законодательство позволяет не платить утильсбор за машины старше 30 лет.

В 2026 году у россиян вырос интерес к старым иномаркам, которым насчитывается 30 и более лет… Такие автомобили часто называют "безутильными" — благодаря значительному возрасту за них не нужно платить утилизационный сбор говорится в сообщении

Как отметил изданию директор компании "Эмкар", поставляющей авто из-за рубежа, Павел Ковалевич, возраст машины не гарантирует отсутствие утильсбора – машина должна иметь оригинальный двигатель, кузов и раму, а также не использоваться для коммерческих перевозок.

Эта машина должна быть полностью в оригинале, иначе ее на таможне у вас просто завернут. То есть у нее должны быть оригинальные номерные агрегаты, никаких тюнингов, обвесов, и все должно быть восстановлено в заводское состояние заявила эксперт по подбору и доставке автомобилей из-за рубежа Елена Лисовская

Самыми популярными иномарками для ввоза без утильсбора стали японские и немецкие модели первой половины 1990-х годов. Среди них Toyota Land Cruiser 80, Toyota Mark II, Mitsubishi Pajero, Nissan Patrol, BMW 5-Series E34 и 7-Series E32, Mercedes-Benz W124 и W140.

По данным экспертов, автомобили в основном привозят из Японии и Европы. Авто с хорошо сохранившимися кузовами можно найти в ОАЭ.

Так, BMW пятой серии E34 1993 года с мотором 2,5 литра с японского аукциона можно привезти за 2-3 миллиона рублей, в то время как в России такие машины с небольшим пробегом могут стоить в разы дороже: от 4–5 миллионов рублей.

Ранее Минпромторг сообщал, что за восемь месяцев 2026 года в России продано 940 421 новое автотранспортное средство всех типов, что на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.