Часть россиян могут освободить от автомобильных пошлин и утильсбора МВД предлагает освободить часть российских автовладельцев от пошлин и утильсбора

Москва11 сен Вести.Российское министерство внутренних дел (МВД) предлагает освободить часть автовладельцев от уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины при регистрации, если их машины были зарегистрированы до 31 декабря 2025 года на воссоединенных территориях.

Если предложение будет принято законодателями, то оно коснется жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, отмечает ТАСС.

В соответствии с проектом постановления, регистрация такого транспорта будет осуществляться без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины пояснили в ГИБДД РФ

Если постановление примут, что автовладельцы будут освобождены от необходимости оценки соответствия транспортного средства требованиям законодательства в сфере технического регулирования, представления таможенных документов и диагностических карт.

Указанные меры направлены на обеспечение законных прав владельцев таких транспортных средств по их эксплуатации добавляют в ведомстве

Обновленные правила расчета утилизационного сбора вступили в РФ 1 декабря 2025 года. Этот обязательный платеж единовременно вносят импортеры и производители при ввозе или выпуске техники в обращение. Ставка платежа зависит от мощности и объема двигателя. Льготный сбор при ввозе машины из-за рубежа вносят физические лица, если мощность двигателя транспортного средства не превышает 160 лошадиных сил.

Поступления в бюджет от утильсбора за семь месяцев года превысили 316 миллиардов рублей. Они выросли более, чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом российский авторынок вышел в Европе на второе место по продажам.