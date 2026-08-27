В России хотят представить законопроект о жизненном цикле автомашин в 2027 году

Дилеры готовят законопроект о жизненном цикле автомобилей В России хотят представить законопроект о жизненном цикле автомашин в 2027 году

Москва27 авг Вести.Законопроект о жизненном цикле автомобилей планируется направить на рассмотрение депутатам Госдумы или в правительство в следующем году. Об этом "Ведомостям" рассказал президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РоАД) Алексей Подщеколдин.

Он представил концепцию законопроекта "О реализации, техническом обслуживании и утилизации транспортных средств" в Общественной палате РФ (ОП) 26 августа. Инициатива предполагает расширение базовых сведений, которые вносятся в электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).

Предлагается вносить в ЭПТС показания одометра (пробег); сведения о ДТП и техобслуживании; обременения, даты их установления и снятия; статус автономного транспортного средства (беспилотное авто); данные о фактической утилизации машины; название компании, осуществившей утилизацию.

Подщеколдин отметил, что цель законопроекта заключается в создании цифровой истории каждого автомобиля "от момента рождения и до его технической смерти".

Ранее руководитель продаж направления "Новые авто" в "Авито Авто" Артем Хомутинников сообщил, что ряд россиян в 2026 году сможет сэкономить при покупке нового автомобиля благодаря программе льготного автокредитования "Семейный автомобиль". Эксперт уточнил, что граждане России с двумя и более несовершеннолетними детьми могут претендовать на льготу. При этом для жителей ДФО достаточно одного ребенка.