Подписан закон об упрощении регистрации авто в новых регионах Путин подписал закон, упрощающий регистрацию машин в новых регионах

Москва4 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию автомобилей в Запорожской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР, а также продлевающий до 1 января 2027 года действие некоторых документов, выданных до воссоединения регионов с Россией.

Текст федерального конституционного закона о внесении изменений размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Путин подписал его во вторник, 4 августа.

Согласно закону, кабмин сможет устанавливать случаи, когда машины в новых регионах можно поставить на учет без уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и госпошлины. Паспорт машин будут выдавать на бумажном носителе, для регистрации авто не потребуются таможенные документы, процедуры оценки технического состояния и диагностическая карта.

Речь идет о машинах россиян, которые постоянно живут в новых регионах РФ или жили в них на момент вхождения в Россию, авто местных юридических лиц и транспорте, переданном в государственую собственность.

Документы об усыновлении, выданные до воссоединения регионов, будут действовать бессрочно, следует из норм закона. До 1 января 2027 года продлевается действие документов, которые являются основанием для регистрации прав на недвижимость.

Ранее в России упростили порядок отстранения пьяных водителей от управления авто.