Средняя цена новой машины в России выросла в два раза за пять лет

Цены на авто в России удвоились за пять лет, и дешевле не будет Средняя цена новой машины в России выросла в два раза за пять лет

Москва15 сен Вести.Средняя цена новой машины в России выросла в два раза за последние пять лет. При этом рост стоимости затронет разные сегменты рынка неодинаково. Какие машины и на сколько могут стать дороже до конца года рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

За пять лет средняя цена нового автомобиля в России выросла почти вдвое - с 1,68 млн рублей в 2020 году до 3,47 млн рублей к концу августа 2025 года. Эксперты не ждут снижения: к зиме машины подорожают еще на 8-11%, до 3,55-3,65 млн рублей в среднем за год.

Самый резкий скачок в цене пришелся на 2022 год (+20%, до 2,38 млн) и 2023-й (+24%, до 2,96 млн). В 2024-м рост замедлился до 6% (3,12 млн), в 2025-м - до 5,4% (3,29 млн). Пик зафиксирован в ноябре прошлого года - 3,54 млн рублей. Весной цены даже немного снизились, но с лета снова растут.

Сейчас уже третий месяц подряд мы наблюдаем рост. Текущий уровень еще не достиг пика. Снижение курса рубля и сентябрьские корректировки цен многими брендами приведут к более быстрому росту средневзвешенной цены нынешней осенью считает эксперт Сергей Целиков

По мнению Целикова сильнее всего подорожает: параллельный импорт (15% рынка) - до +20%, официальные китайские бренды (20% рынка) - на 10–15%и авто российской сборки (более 60% рынка, включая Lada, УАЗ, Tenet, Evolute) - на 4-8%.

Главная причина - курс рубля. С мая по август доллар подорожал почти на 10 рублей. Для машины за 2,5 млн это добавляет около 350 тыс. рублей, для премиальных моделей за 10 млн - до 1,4 млн. Быстрее всего на курс реагирует параллельный импорт: каждая новая партия пересчитывается по текущему курсу, предусмотреть риски поставщики почти не могут. Официальные импортеры защищены старыми контрактами и складскими запасами.

Второй фактор - сокращение скидок. Масштабного затоваривания складов, которое заставляло продавцов давать крупные скидки, больше нет: дистрибьюторы не завозят машины впрок. Для покупателя подорожание не всегда видно в прайс-листе - цена может остаться прежней, но условия по трейд-ин, кредитные субсидии и бонусы становятся хуже, рассказал эксперт.

Самый удачный момент для покупки - конец сентября, считает глава "Автостата". Дилеры только начали корректировать прайс-листы, падение рубля еще не отыграно, а у некоторых продавцов параллельного импорта остались предоплаченные в Китае машины по старому курсу. Заказ автомобиля "под себя" из-за рубежа обойдется уже на 15-20% дороже, чем летом.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на иномарки из 90-х, которые не подпадают под утильсбор.