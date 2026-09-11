Москва11 сен Вести.Стремительное развитие китайского автопрома приводит к частым изменениям в конструкции автомобилей, из-за чего каталоги запчастей не успевают обновляться – так объяснил ИС "Вести" дефицит запчастей на российском рынке вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Новая реальность российского авторынка: китайские автомобили завоевывают дороги, но их обслуживание становится настоящим испытанием.

Аналитики подсчитали: средний чек на ТО для почти новых машин уже превышает 8 тысяч рублей, а для автомобилей с пробегом достигает 12 тысяч. Однако ключевая проблема, усугубляющая ситуацию, — это дефицит комплектующих.

Владельцы вынуждены ждать поставки деталей месяцами, оставляя свои автомобили в сервисах на неопределенный срок. Это подчеркивает важность выбора: либо поиск надежного сервисного партнера, имеющего доступ к широкому складу запчастей, либо поддержка отечественного производителя.

Китайцы очень быстро развиваются — гипертрофированно быстро. На самом деле машины улучшаются в какой-то степени и в каком-то направлении, но это влечет за собой и быструю замену узлов и агрегатов каких-то деталей, и за этим не успевают профессиональные каталоги подбора запчастей. В тех автомобилях, которые импортируются, могут происходить какие-то замены и вовремя информация не подгружается в систему, и, соответственно, специалист по запчастям остается в неведении, ведь мы говорим о том, что китайский рынок производства автомобилей - он молодой, и экспортные программы, они тоже в той или иной степени молодые, не так давно это происходит. Опыт не приобретается за один день. Я вас уверяю, что через пару лет мы вообще не будем с вами обсуждать эту проблему. Нас будет волновать только цена. А чтобы избежать возможных проблем с ремонтом китайской машины, впоследствии надо покупать машины локализованной сборки. Здесь гораздо все четче работает, и складские запасы будут пополняться или создаваться, ориентируясь на те автомобили, которые стояли или будут стоять на конвейере. И условный Минпромторг входит непосредственно во взаимодействие с российским производителем и выдвигает им требования. И в данном случае, может быть, стоит поддержать отечественного производителя посоветовал Хайцеэр

Ранее он объяснил, почему у российских автомобилистов пока не появилось полного доверия к китайским автомобилям.