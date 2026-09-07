Эксперт заявил, что Китай для немецкого автопрома стал конкурентом Эксперт Шеин: КНР для немецкого автопрома не только рынок сбыта, но и конкурент

Москва7 сен Вести.Китай стал не только рынком сбыта для немецкого автопрома, но еще и конкурентом для него. Об этом ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин.

По его словам, немецкие автопроизводители в последние годы достаточно сильно проседают.

И здесь важно, что Китай для немецкого автопрома теперь не только рынок сбыта, но Китай еще и конкурент для немецкого автопрома. В первую очередь я имею в виду как раз-таки китайские автомобильные компании. И вообще есть опросы, которые говорят о том, что там более 80% промышленных компаний, не только автопром, а в принципе промышленных компаний Германии испытывают усилия конкуренции со стороны Китая. И, конечно, в этой ситуации не нужно говорить о том, что Германия проваливается в очень глубокую рецессию. Здесь речь идет о том, что она ищет новые источники для своего экономического развития, новые драйверы, поскольку старая модель сильно исчерпана сказал Шеин

Ранее представитель министерства экономики ФРГ Сюзанне Унград и заместитель официального представителя правительства страны Штеффан Майер заявили, что власти Германии не ведут прямых переговоров с руководством концерна Volkswagen, однако поддерживают постоянный контакт с представителями автомобильной промышленности.