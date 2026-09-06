Владельцы машин Renault в России столкнулись с дефицитом оригинальных деталей В России возник дефицит запчастей для автомобилей Renault

Москва6 сен Вести.В России возник серьезный дефицит оригинальных автозапчастей для автомобилей марки Renault, сообщает Telegram-канал Baza. На фоне нехватки новых комплектующих стоимость бывших в употреблении деталей за последние полгода выросла почти в два раза.

Сложнее всего владельцам французских машин найти фары, элементы кузова, электронные блоки управления, а также отдельные узлы двигателей и коробок передач. Проблемы с логистикой и уход бренда из страны в 2022 году вынуждают автовладельцев все чаще обращаться на авторазборки.