В сети автосервисов оценили удорожание ремонта машин в 2026 году Директор Fit Service: цена ремонта машин в 2026 году вырастет на 20%

Москва21 сен Вести.В России растут цены на ремонт и обслуживание автомобилей. В 2026 году рост составит 20%, спрогнозировала директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. В интервью для "Газета.Ру" она добавила, что средние цены на запчасти в первом полугодии этого года увеличились на 15-20%.

Мы ожидаем рост среднего чека в диапазоне 15–20% по итогам 2026 года. Основные драйверы — дальнейшее удорожание запасных частей, рост стоимости нормо-часа и увеличение доли сложных ремонтов в структуре заказов пояснила Татьяна Овчинникова

Эксперт авторынка добавила, что в РФ наблюдается и усиливается расслоение рынка. Часть автомобилистов в этом году стали выбирать технически грамотные решения, больше вкладываться в профилактику поломок, а другая часть клиентов автосервисов стремится минимизировать расходы, выбирая самые дешевые варианты обслуживания.

Овчинникова отметила, что базовые расходники на автомобили подорожали на 9-15%, наибольший рост в 15-25% отмечается на электронику, кузовные элементы, редкие узлы и детали.

При этом директор крупной сети автосервисов добавила, что до конца года прогнозируется дополнительный прирост цен еще на 5-7%.

За пять лет средняя цена автомобиля в России выросла вдвое. Если в 2020 году она находилась на отметке 1,68 миллиона рублей, то в 2025 году поднялась до отметки 3,29 миллиона. До конца текущего года автомобили подорожают еще на 8-11%. При этом автомобили российского производства прибавят в цене еще 4-8%, импортируемые – 10-15%. Сильнее всего подорожают ввезенные по альтернативным схемам машины. Они подорожают примерно на 20%.

За восемь месяцев текущего года Китай увеличил экспорт своих автомобилей в Россию вдвое.