Экспорт автомобилей из Китая в РФ за 8 месяцев 2026 года увеличился в два раза

Китай вдвое увеличил экспорт автомобилей в Россию Экспорт автомобилей из Китая в РФ за 8 месяцев 2026 года увеличился в два раза

Москва20 сен Вести.Объемы продаж китайских автомобилей в Россию по итогам восьми месяцев 2026 года перевалили за 688 тысяч единиц. Об этом стало известно из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Общая стоимость поставок за отчетный период составила 9,08 млрд долларов, что в 2,2 раза превышает показатель за январь–август прошлого года.

После начала специальной военной операции Китай начал масштабные поставки автомобилей в Россию. За последние несколько лет КНР удалось стать доминирующим игроком на российском рынке на фоне массового ухода крупнейших западных производителей.

Ранее стало известно, что средняя цена новой машины в России выросла в два раза за последние пять лет, и дешевле не будет.