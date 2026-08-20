Москва20 авг Вести.Россия в июле вышла на первое место среди крупнейших покупателей грузовых автомобилей из Китая. Об этом свидетельствуют данные таможенного управления КНР, которые изучило агентство РИА Новости.

В предыдущем месяце Россия занимала в этом рейтинге четвертую позицию.

Подняться на первое место стране удалось за счет увеличения импорта до максимального уровня с начала года. В середине лета поставки китайских грузовиков в Россию выросли почти на 20% по сравнению с месяцем ранее.

Помимо России, в тройку крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая в июле вошли Мексика, закупившая такую технику на 110,5 миллиона долларов, и Вьетнам с объемом поставок на 103,3 миллиона долларов.