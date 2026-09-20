Импорт автомобилей с пробегом из Китая в РФ вырос на 98%

Импорт подержанных авто из Китая в Россию вырос на 98% Импорт автомобилей с пробегом из Китая в РФ вырос на 98%

Москва20 сен Вести.Импорт легковых автомобилей с пробегом из Китая в Россию в январе - августе 2026 года вырос на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил директор "Автостата" Сергей Целиков.

По его словам, самой популярной моделью стал среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron — импортировано 5926 штук.

За восемь месяцев текущего года из Китая в Россию ввезли 75 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это почти в два раза (+98%) больше, чем в январе-августе прошлого года (38 тыс. шт.) написал Целиков в своем Telegram-канале

Директор "Автостата" уточнил, что на втором месте по популярности находится автомобиль Toyota Corolla (5096 штук), на третьем - Audi Q3 (4088), на четвертом - Audi A3 (3907), а замыкает пятерку Volkswagen Golf (2809).

16 сентября автоюрист Сергей Смирнов объяснил решение Верховного суда, связанное с невозможностью русификации интерфейса машины.

Китайский автопром развивается настолько стремительно, что в самое ближайшее время он может захватить европейский авторынок, отмечал ИС "Вести" декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.