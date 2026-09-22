В РФ ввезено на 30% больше подержанных машин из Японии Эксперт Целиков: импорт подержанных японских машин в Россию вырос на треть

Москва22 сен Вести.Почти на треть увеличился импорт в России подержанных автомобилей из Японии. Об этом в Telegram-канале сообщил глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

По данным агентства, в январе-августе этого года из Японии в РФ было ввезено 171,6 тысячи легковых машин. Это на 30,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Тогда были ввезены 131,5 тысячи машин.

По итогам текущего года более 99% ввезенных в РФ из Японии машин имеют мощность до 160 лошадиных сил, тогда как годом ранее доля таких автомобилей была ниже 90% отметил Целиков

Две три импорта на себя взяли две марки – Toyota и Honda. На первую пришлось 32,6% ввезенных легковушек, а на вторую 30,4%. В топ-5 также вошли Suzuki, Mazda и Volkswagen. На них пришлось по 9,3%, 5,9% и 3,9% импорта соответственно.

Лидером среди моделей стал компактный минивэн Honda Freed. Россияне купили и ввезли в страну 14,7 тысячи таких машин. Еще один минивэн Honda Stepwgn разошелся по российским дорогам за последние восемь месяцев в количестве 12,5 тысячи экземпляров. Тройку лидеров замкнула малолитражная Honda Fit с результатов 9,97 тысячи штук. Лишь немного ей уступил седан Toyota Corolla - 9,89 тысячи экземпляров. Замкнул пятерку Suzuki Jimny. В России за восемь месяцев стало чуть более чем на 9 тысяч больше этих компактных внедорожников.

Если ввоз японских подержанных автомобилей в Россию за восемь месяцев года прибавил треть, то показатель импорта машин из Южной Кореи потерял две трети. В РФ ввезли всего 23 тысячи легковушек, тогда как годом ранее этот показатель составлял 61,6 тысячи автомашин с пробегом более трех лет. Ввоз машин из Китая при этом фактически удвоился.