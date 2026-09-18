"Автостат" назвал пять самых популярных поддержанных машин в России "Автостат": Lada и Toyota стали самыми популярными подержанными машинами в РФ

Москва18 сен Вести.Среди марок на вторичном рынке, по данным "Автостата", лидирует Lada — 113,3 тысяч машин. На втором месте располагается Toyota с 56,8 тыс. машин.

Третье место занимает Кia (30,5 тыс.), четвертое Hyundai (27,5 тыс.). А замыкает первую пятерку Volkswagen (24,9 тыс.).

По итогам августа нынешнего года продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ снизились по сравнению с июлем и с августом прошлого года.

За месяц было куплено 518,2 тысяч подержанных машин — на 5,6% меньше, чем в июле (548,7 тыс.), и на 8,4% меньше, чем годом ранее (565,5 тыс.).

Вторичный рынок на протяжении пяти последних месяцев (с апреля) держится на уровне выше отметки в 500 тысяч единиц. При этом второй месяц подряд он демонстрирует отрицательную динамику в годовом сравнении, хотя до этого и с июля прошлого года показывал только рост отмечается в сообщении

За 8 месяцев россияне приобрели почти 4 миллиона подержанных машин, что на 2,2% больше, чем в январе – августе прошлого года.