Продажи новых легковых автомобилей в России упали на 6,5% в августе

"Автостат": продажи легковых машин в августе сократились на 6,5% в России Продажи новых легковых автомобилей в России упали на 6,5% в августе

Москва4 сен Вести.В августе 2026 года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 114,3 тысячи единиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

По итогам последнего летнего месяца 2026 года в нашей стране было реализовано 114,3 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 6,5% меньше, чем в августе прошлого года, сообщают эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации говорится в публикации

Лидерами брендового рейтинга стали Lada с результатом 27 тысяч проданных машин, Haval - 14,5 тысячи, Tenet - 12,2 тысячи, Geely - 6,6 тысячи и Changan - 6 тысяч.

В модельном зачете первое место заняла Lada Granta (10,7 тысячи единиц), за ней следуют Haval Jolion (6,3 тысячи), Tenet T7 (6,1 тысячи), Lada Vesta (5,4 тысячи) и Tenet T4L (4,6 тысячи).

По данным агентства, за восемь месяцев текущего года объем рынка достиг 845 тысяч новых легковых автомобилей, что на 9,3 процента больше, чем за тот же период 2025 года.