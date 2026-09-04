Рынок авто в РФ снизился в августе из-за высокой базы прошлого года Продажи новых легковых автомобилей в России в августе упали на 6,5%

Москва4 сен Вести.В августе в России было продано 114 285 новых легковых автомобилей, что на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

Это первое снижение месячных объемов продаж с января. Эксперты объясняют падение эффектом высокой базы прошлого года, когда на фоне слухов об изменениях в расчете утильсбора рынок демонстрировал аномально высокие показатели.

При этом всего за восемь месяцев 2026 года в РФ было реализовано 844 999 машин (+9,3% год к году). Лидерами продаж среди марок в августе стали Lada, Haval и Tenet, а среди моделей — Lada Granta, Haval Jolion и Tenet T7.