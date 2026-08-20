Япония в июле увеличила поставки товаров в РФ на 32,1%, до 289 млрд долларов

Япония в июле нарастила экспорт в Россию на 32,1%, до 289 млрд долларов Япония в июле увеличила поставки товаров в РФ на 32,1%, до 289 млрд долларов

Москва20 авг Вести.Общий объем экспорта Японии в Россию в июле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 32,1%, тогда как импорт из РФ, напротив, сократился на 27,4%. Такие данные приводит министерство финансов Японии в своем отчете.

В абсолютном выражении объем японского экспорта в Россию составил 45,76 миллиарда иен (порядка 289 миллионов долларов), импорт из РФ — 49,77 миллиарда иен (около 315 миллионов долларов).

Драйвером роста поставок из Японии стали легковые автомобили: их экспорт в Россию увеличился на 39,9% по сравнению с июлем прошлого года, а мотоциклов — на 4,8%. Одновременно с этим поставки автозапчастей и комплектующих сократились на 12%.

Среди других товарных групп заметнее всего вырос экспорт японского пластика — на 91,7%, а также бумаги и изделий из нее — на 15,8%. При этом сократились поставки в РФ медицинских изделий (на 13,3%), резины (на 49,8%) и генераторов (на 8%).

В структуре импорта из России ключевую роль сыграло падение поставок энергоносителей: закупки сжиженного природного газа обвалились на 70,7%, а угля — на 50,4%. Тем не менее резко вырос ввоз российской металлопродукции: изделий из стали и железа — на 304,9%, цветных металлов — на 91,1%, медицинских изделий — вдвое.

Также Япония нарастила закупки российских зерновых на 10,1%, но сократила импорт рыбы и рыбной продукции на 27,1%, а овощей — на 18,6%.

Ранее заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов заявил, что антироссийские санкции бьют по экономике самой Японии и ограничивают японских инвесторов на рынке РФ.