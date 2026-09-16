Товарооборот России и Японии в августе вырос почти на 20%

Товарооборот РФ и Японии возобновил рост в августе после июльского спада Товарооборот России и Японии в августе вырос почти на 20%

Москва16 сен Вести.Товарооборот между Россией и Японией в августе 2026 года продемонстрировал рост на 19,51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 110,3 миллиарда иен (около 960 миллионов долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов Японии.

Российский импорт в Японию за последний летний месяц увеличился на 24%. Ключевой статьей поставок остался сжиженный природный газ (СПГ), составивший 61,8% от общего объема ввозимой из РФ продукции. Экспорт японских товаров в Россию также показал позитивную динамику, увеличившись на 10,5%.

Августовский рост зафиксирован после июльского спада торговли на 7,44%, а совокупный товарооборот двух стран за первое полугодие текущего года составил порядка 4,1 миллиарда долларов.