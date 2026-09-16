Товарооборот России и Японии подскочил почти на 20% Минфин Японии: товарооборот с Россией в августе вырос на 19,51%

Москва16 сен Вести.В августе 2026 года товарооборот между Россией и Японией увеличился на 19,51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов Японии.

Общая сумма взаимной торговли составила 110,3 млрд иен (почти 960 млн долларов). Поставки из России выросли на 24% в годовом выражении. Основной статьей российского экспорта остается сжиженный природный газ (СПГ), на долю которого пришлось 61,8% от всего объёма импорта. Японский экспорт в Россию прибавил 10,5%.

Для сравнения: в июле 2026 года товарооборот между странами сократился на 7,44%. Тогда импорт из России упал на 27,4%, а экспорт из Японии в РФ, напротив, вырос на 32,1%. В первом полугодии объем взаимной торговли достиг примерно 4,1 млрд долларов.