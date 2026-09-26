Директор Автостата назвал, какие подержанные автомобили чаще всего ввозят из КНР Эксперт Целиков назвал пять самых ввозимых из Китая автомобилей

Москва26 сен Вести.Импорт подержанных автомобилей из Китая за год почти удвоился, отмечает директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. По данным, которые он опубликовал в своем Telegram-канале, ввоз машин из КНР за восемь месяцев этого года увеличился на 98%. Ввезено 75 тысяч б/у автомобилей против 38 тысяч за тот же период прошлого года.

Целиков составил рейтинг самых популярных моделей, которые были куплены с рук. Абсолютный лидер - среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron: в страну ввезли почти 6 тысяч таких машин. На второй строчке расположилась Toyota Corolla (5 096 авто), а замыкает тройку лидеров Audi Q3 с результатом 4 088 единиц.

Замыкают топ-5 хетчбэк Audi А3 и Volkswagen Golf.

Ранее Volkswagen и Audi объявили масштабную кампанию по отзыву автомобилей для устранения возможных дефектов в рулевом управлении.