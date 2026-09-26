Москва26 сенВести.Импорт подержанных автомобилей из Китая за год почти удвоился, отмечает директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. По данным, которые он опубликовал в своем Telegram-канале, ввоз машин из КНР за восемь месяцев этого года увеличился на 98%. Ввезено 75 тысяч б/у автомобилей против 38 тысяч за тот же период прошлого года.
Целиков составил рейтинг самых популярных моделей, которые были куплены с рук. Абсолютный лидер - среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron: в страну ввезли почти 6 тысяч таких машин. На второй строчке расположилась Toyota Corolla (5 096 авто), а замыкает тройку лидеров Audi Q3 с результатом 4 088 единиц.
Замыкают топ-5 хетчбэк Audi А3 и Volkswagen Golf.
Ранее Volkswagen и Audi объявили масштабную кампанию по отзыву автомобилей для устранения возможных дефектов в рулевом управлении.