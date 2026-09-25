Audi и VW начали отзыв двух миллионов машин из-за дефекта рулевой колонки Audi и Volkswagen отзывают 2,1 миллиона машин из-за дефекта в рулевом управлении

Москва25 сен Вести.Дефект в механизме рулевого управления заставил германский автогигант Volkswagen (VW) и его дочерняя компания Audi начать отзывную кампанию. По всему миру будет отозвано 2,1 миллиона автомобилей двух этих брендов, сообщает Общегерманский автомобильный клуб (ADAC).

Под отзыв попали произведенные с 24 сентября 2013 года по 1 июля 2024 года Volkswagen Golf, Volkswagen Golf Variant, кроссовер Volkswagen Tiguan и компактвэн Touran, а также "каблучок" Volkswagen Caddy. В сервисный центр придется заехать и владельцам кроссовера Audi Q3, если их машина сошла с конвейера в период с 31 октября 2017 года по 23 мая 2024 года.

В худшем случае дефект может привести к отказу рулевого управления поясняется в сообщении ADAC

В Германии будут отозваны 900 тысяч автомобилей марки Volkswagen и почти 60 тысяч машин с шильдиком Audi.

В сентябре 2026 года об отзыве почти 190 тысяч машин из-за риска короткого замыкания и пожара объявил концерн BMW. Причиной отзыва стала недостаточная защита реле стартера от попадания воды, что вызывает ускоренную коррозию контактов стартера.