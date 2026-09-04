BMW отзовет в Германии почти 190 тысяч машин из-за риска пожара BMW отзовет 189 тысяч автомобилей из-за риска возгорания

Москва4 сен Вести.Компания BMW отзывает 189 130 автомобилей 3-й, 5-й и 7-й серий в Германии из-за неисправности стартера, которая может привести к короткому замыканию и возгоранию. Об этом сообщило немецкое Федеральное управление автомобильного транспорта (KBA).

Причиной отзыва стала недостаточная защита реле стартера от попадания воды. При длительном воздействии влаги внутри детали может возникнуть коррозия контактов. Это способно привести к короткому замыканию и, как следствие, к возгоранию автомобиля.

Кампания распространяется на машины, выпущенные с 29 июля 2014 года по 12 ноября 2020 года. В частности, у 3-й серии под нее попадают модели поколения F30 и первые автомобили поколения G20, у 5-й серии - F10 и G30, у 7-й серии - F01/F02 и G11/G12.

Владельцам автомобилей указанных серий рекомендуется проверить по VIN, попадает ли конкретная машина под отзыв. При необходимости в сервисе бесплатно заменят стартер.

BMW регулярно проводит отзывные кампании для устранения выявленных рисков. Проверить наличие действующего отзыва для конкретного автомобиля можно по его 17-значному VIN на официальном сайте компании.

Ранее сообщалось о том, что BMW намерен сократить тысячи сотрудников в Германии к 2028 году.