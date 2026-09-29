Китай за 25 лет увеличил долю в мировом автопроме с 4 до 36%

Китай за 25 лет в девять раз увеличил долю в мировом автопроме Китай за 25 лет увеличил долю в мировом автопроме с 4 до 36%

Москва29 сен Вести.Доля Китая в мировом автомобильном производстве увеличилась в девять раз за последние 25 лет – с 4% до 36%. Об этом говорят результаты исследования консалтинговой компании Strategy Partners, выдержки из которого приводит РИА Новости.

За 25 лет мировое производство автомобилей всех сегментов выросло с 58,3 до 96,4 млн штук, а Китай стал крупнейшим производителем, нарастив долю с 4 до 36% говорится в документе

При этом, как отмечают авторы исследования, объемы производства авто в Евросоюзе и США постепенно уменьшаются. Так, доля стран ЕС снизилась с 29% в 2000 году до 15% в 2025 году, а США – с 22 до 11% за аналогичный период.

Аналитики считают, что ключевыми драйверами лидерства на мировом авторынке сегодня являются масштаб, стратегический контроль и операционная эффективность, то есть объем производства и продаж, владение правами на уникальные продукты, а также уровни прямых и косвенных издержек.

Так, по итогам 2025 года КНР стала безусловным лидером по обоим параметрам масштаба: при производстве 35 млн автомобилей внутренний рынок составил порядка 34 млн штук, а экспорт – около 7 млн.

Ранее сообщалось, что экспорт автомобилей из Китая в Россию за 8 месяцев 2026 года увеличился в два раза.