Москва17 сен Вести.Евросоюз призвал власти Китая добровольно ограничить поставки гибридных автомобилей на европейский рынок до 15%, чтобы избежать торговой войны, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их словам, европейские автопроизводители сталкиваются с массовыми увольнениями сотрудников на фоне роста поставок более дешевых китайских моделей. По данным издания, доля китайских автомобилей на рынке ЕС сейчас превышает треть. При этом, несмотря на 10-процентную ввозную пошлину, с октября 2024 года по июль 2026 года импорт китайских гибридов вырос в десять раз — с 3,8 тыс. автомобилей в месяц до 50 тыс., а средние цены на них снизились.

Если они не ограничат экспорт на наш рынок, мы сами это сделаем заявил изданию неназванный европейский чиновник

Помимо этого, Евросоюз предложил Китаю "проявить сдержанность" в отношении ряда других товаров, в том числе химической продукции. Брюссель также стремится увеличить объем закупок Китаем европейских товаров.

В октябре 2024 года ЕС ввел пошлины до 45% на китайские электромобили, после чего Пекин установил ответные пошлины на поставки из ЕС коньяка, мяса и молочной продукции.