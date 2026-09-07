Евросоюзу предрекли потерю 300 тысяч рабочих мест в промышленности из-за Китая Guardian: ЕС может потерять 300 тыс. рабочих мест из-за усиления конкуренции КНР

Москва7 сен Вести.Евросоюз (ЕС) может столкнуться с потерей 300 тыс. рабочих мест в обрабатывающей промышленности до конца 2026 года из-за усиления конкуренции со стороны Китая.

Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на прогноз ведущей европейской металлургической торговой ассоциации Eurometal.

Eurometal прогнозирует потерю 300 тыс. рабочих мест в обрабатывающей промышленности до конца 2026 года из-за усиления конкуренции со стороны Китая, который в настоящее время имеет рекордный профицит торгового баланса с блоком в размере 1 млрд евро в день сказано в публикации

По данным издания, европейские металлурги сталкиваются с серьезной финансовой нагрузкой — им приходится покрывать значительные расходы на энергоресурсы, уплачивать импортные пошлины на сталь и углеродные выбросы. При этом на китайских поставщиков компонентов такая нагрузка не распространяется. Кроме того, конкурентные преимущества Китая включают и выгодный курс юаня.

Китай не хочет быть поставщиком сырья, он хочет быть поставщиком готовой продукции. Они хотят участвовать в ключевых цепочках поставок продукции, потому что знают: как только они возьмут под контроль цепочку поставок, они будут владеть всей цепочкой создания стоимости заявил глава Eurometal Александр Юлиус

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика Европейского союза, которая долгое время строилась на доступе к дешевым энергоресурсам, растеряла ключевые преимущества.

По словам декана факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павла Селезнева, приоритет политических целей над экономикой обрекает европейские компании на проигрыш в конкуренции с Китаем.