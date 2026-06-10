Москва10 июн Вести.Система квот Европейского союза (ЕС) может разрушить металлургию на Украине, пишет британская газета Guardian.

Новые ограничения ЕС на импорт стали могут убить сталелитейную промышленность Украины и нанести серьезный удар по ее бюджету… ЕС ввел протекционистские меры на фоне глобального избытка стали, вызванного Китаем. ЕС сократил вдвое квоты на сталь, которые могут поступить в объединение без тарифов, а также удвоил тариф до пограничных 50% на все импортные товары сверх квот каждой страны говорится в материале

По данным издания, вопреки прежним обещаниям о безусловной поддержке и тесному сотрудничеству, ЕС готовится нанести Киеву болезненный удар.

Экономическая угроза для Украины со стороны ее военного союзника усугубляется конфликтом, который отрезал часть прежних альтернативных рынков и подтолкнул сталелитейные компании к более тесной интеграции с Европой заключили в публикации

Ранее стало известно, что европейская финансовая и гуманитарная помощь Украине с начала 2026 года резко сократилась: за первые четыре месяца текущего года Киев получал около 500 млн евро в месяц, что составило менее одной пятой от среднего уровня 2025 года.