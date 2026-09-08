Москва8 сен Вести.Упадок европейского автопрома повлечет за собой падение уровня благосостояния всех европейцев, предупреждает газета Financial Times (FT). Издание приводит мнение главы производящей автозапчасти компании Gestamp Франсиско Рибераса.

На европейский автопром приходится до 7% ВВП Европы, напоминает деловое издание. В отрасли заняты 14 миллионов человек. Спасение автопрома Европы становится решающим для химической, сталелитейной, стекольной, алюминиевой промышленности.

Европе действительно следует обеспокоиться из-за потери автомобильной промышленности. Это будет иметь далеко идущие последствия подчеркивает Риберас

Европейская промышленность столкнулась с экзистенциальным кризисом. По его словам, пока она пребывала в спячке, Китай опережал США в разработке электромобилей, а США воевали с КНР введением импортных пошлин на китайские машины.

Европу, продолжает Франсиско Риберас, ждет крах, если она не установит с китайскими автопроизводителями, которые строят заводы в ЕС, взаимовыгодные отношения. По его мнению, китайские инвестиции в Европу надо приветствовать, хотя и с оговорками. Глава Gestamp уверен, что для будущего европейской промышленности крайне важно, чтобы китайские автопроизводители ориентировались на местных поставщиков комплектующих и автокомпонентов, а не импортировали их из КНР, занимаясь на европейской земле просто отверточной сборкой.

Китай стал не только рынком сбыта для немецкого автопрома, но еще и конкурентом для него. Так считает ведущий научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. При этом немецкий автопром, бывший когда-то локомотивом для всей евроэкономики, значительно просел, отметил эксперт в интервью ИС "Вести".