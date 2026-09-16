Москва16 сен Вести.Автоюрист Сергей Смирнов в интервью ИС "Вести" разъяснил решение Верховного суда, связанное с невозможностью русификации интерфейса машины.

Житель Подмосковья приобрел китайский автомобиль, у которого, согласно договору купли-продажи, автосалон обещал русифицировать интерфейс управления. Однако позже выяснилось, что перевести меню на русский язык невозможно. Покупатель обратился в суд с иском о защите прав потребителей.

В законе "О защите прав потребителей" прямо предусмотрено, причем это касается любого товара, что продавец должен предоставить всю необходимую и исчерпывающую информацию для потребителя. И эта информация должна помочь в выборе этому потребителю. И если в данном случае, продавая автомобиль, потребителю сказали, что автомобиль будет переведен на русский язык, это как раз та информация, на которую рассчитывал потребитель при выборе этого конкретного автомобиля. Потом выяснилось, что нет, перевести невозможно. Это уже нарушение объяснил автоюрист

В случае подобного нарушения потребитель может расторгнуть договор и претендовать на возврат денежных средств, добавил Смирнов.