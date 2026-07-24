Толмачев: брендам из США будет нелегко вернуться в Россию из-за конкуренции

В Госдуме сообщили о трудностях западных брендов при возвращении в Россию Толмачев: брендам из США будет нелегко вернуться в Россию из-за конкуренции

Москва24 июл Вести.Американским брендам, рассматривающим возможность возвращения на российский рынок, придется столкнуться с серьезными вызовами. Об этом предупредил депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, трудности связаны с обострившейся конкуренцией со стороны китайских производителей, которые успешно заняли освободившиеся ниши.

Так, китайские товары заняли значительную часть сегментов, ранее принадлежавших американским маркам, чему поспособствовали налаженные логистические цепочки и выгодные ценовые предложения.

Парламентарий также указал на высокую адаптивность китайских производителей, которые оперативно реагируют на запросы российского рынка. В качестве примера он привел способность быстро вносить конструктивные изменения в технику или адаптировать ее под местные законодательные требования.

Касаясь сектора одежды, парламентарий подчеркнул, что Китай значительно расширил свои производственные мощности, освоив выпуск не только товаров масс-маркета, но и премиум-сегмента, добавил депутат

Все дело в позиционировании резюмировал Толмачев

Ранее в ГД рассказали, почему американские бренды хотят вернуться на российский рынок.