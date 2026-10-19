Треть россиян считает, что авто из Китая закрепились на рынке РФ Треть опрошенных россиян верит, что китайские авто закрепились на рынке РФ

Москва19 окт Вести.Китайские автомобили смогут сохранить свои позиции на российском рынке даже после того, как на него вернутся западные бренды. С этим мнением согласились 33% опрошенных россиян, следует из исследования портала "Дром", опубликованного ТАСС.

33% опрошенных думают, что китайские модели надежно закрепились на российском рынке и удержат свои позиции, либо их продажи потеряют незначительно. 31% автолюбителей уверены, что при возвращении привычных брендов продажи китайских машин значительно упадут отмечается в публикации

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что скоро все будут ездить на китайских машинах, которые отличаются качеством и дешевизной на фоне стагнирующей автомобильной промышленности Европы.