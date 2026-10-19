Москва19 октВести.Китайские автомобили смогут сохранить свои позиции на российском рынке даже после того, как на него вернутся западные бренды. С этим мнением согласились 33% опрошенных россиян, следует из исследования портала "Дром", опубликованного ТАСС.
33% опрошенных думают, что китайские модели надежно закрепились на российском рынке и удержат свои позиции, либо их продажи потеряют незначительно. 31% автолюбителей уверены, что при возвращении привычных брендов продажи китайских машин значительно упадутотмечается в публикации
Ранее президент России Владимир Путин допустил, что скоро все будут ездить на китайских машинах, которые отличаются качеством и дешевизной на фоне стагнирующей автомобильной промышленности Европы.