Baza: спрос на китайские двухэтажные автодома в России за год вырос на 300%

Спрос в России на китайские двухэтажные автодома вырос за год в четыре раза Baza: спрос на китайские двухэтажные автодома в России за год вырос на 300%

Москва21 окт Вести.Спрос россиян на китайские двухэтажные автодома за год вырос на 300%. Автомобильные эксперты считают, что причиной является рост популярности внутреннего туризма, пишет Telegram-канал Baza.

Поднебесная резко нарастила производство кемперов за последние 2 года — большая их часть активно экспортируется в Россию. Так, например, на отечественном рынке уже можно обнаружить для заказа больше 50 разных моделей китайских автодомов отмечается в публикации

Стоимость китайских автодомов на российском рынке в три раза ниже европейских аналогов: 2-5 миллионов рублей против 6-15 миллионов рублей. При этом в премиальном сегменте цена за кемпер европейского производства может начинать от 50 миллионов рублей.