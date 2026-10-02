Москва2 окт Вести.Китай осенью 2026 года стал более популярным направлением среди россиян, чем Япония. Такие выводы сделали аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, выдержку из исследования которых приводит RT.

В документе говорится, что доля отельных заказов в Китае составляет 6,5% от всех зарубежных бронирований. В большинстве случаев туристы остаются в гостиницах в КНР на 3,5 дня. Средняя стоимость одной ночи составляет примерно 14,8 тыс. рублей. Также сообщается, что россияне отдают предпочтение Шанхаю и Пекину – на них приходится 31,6% и 23,8% бронирований соответственно.

Гуанчжоу занимает третье место (13,3%), за ним следуют курортная Санья (7,1%) и Шэньчжэнь (3,8%). В топ также вошел Чжанцзяцзе (1,8%), знаменитый своими "парящими скалами", которые осенью выглядят особенно живописно добавили аналитики

По словам представителей сервиса, смена лидера популярных направлений объяснима. В первую очередь это обусловлено тем, что Китай стал более доступной страной, благодаря расширению полетных программ и введению безвизового режима. За счет этого КНР удалось выйти на первое место, сместив Японию, которая лидировала осенью 2025 года, на вторую позицию.

Доля бронирований в этой стране снизилась с 5,5% до 3,4%. При этом проживание здесь остается самым дорогим среди исследуемых стран: в среднем туристы отдают 18,3 тыс. рублей в сутки против 17,2 тыс. рублей годом ранее. Длительность одной остановки в отеле составляет 3,3 дня уточнили в компании

Тройку замыкает Южная Корея. Осенью 2026 года доля направления составила 1,5% – это на 0,3% меньше по сравнению с тем же периодом 2025-го. При этом страна отличается стабильностью цен: только там средняя стоимость ночи в отеле осталась на уровне прошлого года и составляет 10 250 рублей.