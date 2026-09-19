Посол России: в январе-июне 2026 года Китай посетили 1,6 млн россиян Посол России: турпоток из России в Китай резко вырос

Москва19 сен Вести.Поток российских туристов в Китай значительно вырос в первой половине текущего года, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.

По официальным данным, в Китае постоянно проживают и работают около 23 тыс. россиян, 20 тыс. студентов обучаются в КНР. И я бы еще добавил многочисленный отряд наших туристов, количество которых с прошлого года, начиная с момента, когда мы ввели безвизовой режим с Китаем, значительно возросло отметил Моргулов

В январе-июне 2026 года Китай с туристическими целями в безвизовом режиме посетили более 1,6 млн россиян.