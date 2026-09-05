Чэнь Юнцзюнь: в Китае повышается интерес к изучению русского языка

В Китае отметили рост популярности русского языка Чэнь Юнцзюнь: в Китае повышается интерес к изучению русского языка

Москва5 сен Вести.В Китае прослеживается тенденция повышения интереса к русскому языку, заявил исполняющий обязанности генерального консула КНР в Хабаровске Чэнь Юнцзюнь в рамках Второго российско-китайского форума.

По его словам, русский язык как специальность преподают в 185 китайских вузах, свыше 400 вузов предлагают русский язык как общеобразовательный предмет. Кроме того, более 300 школ включили русский язык в свою образовательную программу, передает РИА Новости.

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При этом, он отметил, что и в России китайский язык становится популярнее. Число, россиян, изучающих его, превышает 100 тысяч человек. В РФ работают свыше 360 вузов, школ, институтов Конфуция и образовательных учреждений китайского языка.

Это свидетельствует ... о растущем спросе на языковых специалистов в условиях непрерывного углубления двусторонних отношений подытожил дипломат

Второй Российско-китайский форум проходит с 4 по 6 сентября в Хабаровске.

Ранее посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что Россия и Китай активизируют программы по студенческому обмену.