В Британии школьники стали чаще выбирать русский язык для изучения

Школьники в Британии стали вдвое чаще выбирать русский язык для изучения В Британии школьники стали чаще выбирать русский язык для изучения

Москва26 авг Вести.В Великобритании зафиксирован двукратный рост числа учащихся, выбравших русский язык в качестве одного из предметов для изучения за последние пять лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику по сдаче экзаменов.

Британские школьники сдают выпускной экзамен в средней школе (GCSE) и экзамен в старших классах перед поступлением в университет (A-level)​​​. Русский язык можно выбрать как предмет и сдать по нему экзамен на любом из этих уровней.

Число сдающих экзамен GCSE с 2021 по 2026 год увеличилось более чем в два раза (с 1 507 до 3 510 человек), а количество учеников на экзамене A-level увеличилось с 736 до 1 253.

Ранее стало известно, что официальные сообщения на русском языке используют для информирования жителей в Нью-Йорке.

Между тем Telegram-канал SHOT передал, что в Японии выросло число вывесок на русском языке на фоне наплыва российских туристов. Вывески были замечены в Токио, Тояме и других городах.