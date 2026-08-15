В Нью-Йорке сообщения на русском размещают на пляжах и в метро Русский язык используют в системе оповещения и метро Нью-Йорка

Москва15 авг Вести.В Нью-Йорке официальные сообщения на русском языке используют для информирования жителей и туристов, в том числе в метро и на городских пляжах, передает агентство РИА Новости.

В частности, на Брайтон-Бич в Бруклине правила безопасности на информационном стенде представлены сразу на двух языках. Район считается одним из главных мест проживания русскоязычной общины Нью-Йорка и известен как "Маленькая Одесса".

В метро русский язык чаще всего встречается в рекламных и информационных материалах. Например, в вагонах размещали рекламу муниципальных школ с сообщением о возможности получить информацию на русском. При этом постоянная навигация на русском на осмотренных станциях отсутствует – основные указатели выполнены на английском.

Ранее количество вывесок на русском языке увеличилось в Японии. Причиной стал наплыв российских туристов.