Британская улица западнее Лондона на картах отображается для местных на русском

Улица в Британии стала отображаться в Google Maps на русском языке Британская улица западнее Лондона на картах отображается для местных на русском

Москва15 авг Вести.Обозначение улицы Биллинг-авеню, расположенной в британской деревне Финчемпстед к западу от Лондона, начало отображаться для англоязычных пользователей Google Maps на русском языке. Об этом сообщает газета Bracknell News.

Уточняется, что улица представляет собой ряды домов, предназначенных для соцжилья.

Как ни странно, название этой улицы отсутствует на Google Maps. В Google Street View (функции обзора улицы – прим. ред.) Биллинг-авеню отображается как "Биллинг авеню" - на русском языке, в котором используется кириллица говорится в материалах

В компании Google инцидент никак не прокомментировали.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке официальные сообщения на русском языке используют для информирования жителей и туристов, в том числе в метро и на городских пляжах. В метро русский язык чаще всего встречается в рекламных и информационных материалах.