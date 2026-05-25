Эстонцев призвали не пользоваться Google Maps из-за угрозы заплыть в воды России

Москва25 мая Вести.Пограничное ведомство Эстонии обратилось к гражданам с призывом отказаться от использования популярного картографического сервиса Google Maps во время плавания по реке Нарве.

Как сообщает ERR, из-за технических особенностей и отсутствия согласованной разметки приложение может "ошибочно направить судно на российскую сторону".

Главной причиной навигационных рисков названо "отсутствие двусторонних договорённостей о точном расположении буёв на водной границе" между Эстонской Республикой и Российской Федерацией.

В ведомстве подчеркнули, что за последние месяцы уже было зафиксировано "не менее четырёх случаев, когда плавсредства непреднамеренно пересекали границу". В связи с этим судовладельцам рекомендовано пользоваться "более надёжными навигационными инструментами".