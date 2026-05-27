Глава Погранслужбы ФСБ РФ: Эстония пытается уйти от соглашений по Чудскому озеру Эстония хочет отойти от соглашений по Чудскому озеру, заявили в Погранслужбе РФ

Москва27 мая Вести.Власти Эстонии стараются отойти от договоренности по разграничению Чудского озера и реки Нарва, заявил в интервью "Российской газете" глава Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.

Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах сказал Кулишов

По его словам, Финляндия и Эстония с 2022 года неоднократно изменяли порядок пропуска физических лиц и транспорта через границу, делая это в одностороннем порядке и по надуманному поводу. Российская сторона пытается побудить власти этих государств соблюдать международные договоренности, "однако конструктивного подхода Хельсинки и Таллина к их разрешению пока не наблюдается".

Также Кулишов отметил, что за последнее время обстановка в регионе существенно обострилась в связи с появлением новых военных баз на территории Польши, Финляндии и стран Балтии.