СМИ: скоростной режим 32 км/ч установлен почти на трети дорог Британии The Times: скоростной режим 32 км/ч установлен почти на трети дорог Британии

Москва8 авг Вести.В Великобритании почти на трети автомобильных дорог установлен скоростной лимит в 20 миль (32 километра) в час, но это приводит к большому количеству штрафов за превышение скорости. Информацию об этом распространила газета The Times.

В материале сказано, что такое ограничение действует на 40 тысяч миль (64,4 тысячи километров) дорог, в том числе почти на всех улицах Лондона.

В качестве причины введения скоростного режима называется снижение числа серьезных травм и смертей на дорогах, но критики утверждают, что таким образом водители вынуждены больше смотреть на спидометр, чем на трассу.

Между тем ранее в Минтрансе РФ сообщили, что в 2027 году в России планируется принять новые методические рекомендации по установлению оптимальных скоростных режимов на автомобильных дорогах.