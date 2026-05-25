На трех российских трассах могут разрешить ездить быстрее Скоростной лимит на "Тавриде" в Крыму планируют повысить до 110 км/ч

Москва25 мая Вести.Государственная компания "Автодор" готовит решения о повышении скоростного лимита до 110 км/ч на отдельных участках крымской трассы. Аналогичное увеличение разрешенной скорости ожидается к концу года на трассах М-3 "Украина" и М-4 "Дон" после завершения их реконструкции. Об этом сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на Росавтодор.

С 2021 года мы начали вводить на наших дорогах режим 110 км/ч. Это дает положительные результаты… Мы планируем к концу года на большом участке дороги "Таврида" также повысить режим до 110 км/ч цитирует главу Росавтодора Романа Новикова "Коммерсант"

В федеральном дорожном агентстве пояснили, что на большей части трассы "Таврида" сейчас действует ограничение 90 км/ч. Главное условие для повышения лимита – наличие стационарного освещения. Работы по его установке уже ведутся.

В настоящее время разгоняться до 110 км/ч разрешено на Кольцевой автодороге вокруг Петербурга, на трассах А-217, М-2, М-8, М-9 и М-7. В Росавтодоре допустили, что в будущем число таких участков будет расти, в первую очередь это коснется автомагистралей.

В "Автодоре" уточнили, что треть дорожной сети компании уже работает в повышенном режиме. До 130 км/ч можно ехать по М-11 "Нева" и отдельным участкам трассы М-4 "Дон", до 110 км/ч — на отрезках М-1, М-3, М-4 и М-12.

Согласно Правилам дорожного движения, лимит в 130 км/ч может вводиться на любой магистрали по решению владельца дороги и ГИБДД, однако на практике такое разрешение пока дает только "Автодор".