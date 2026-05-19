Хуснуллин: по трассе от Краснодара до Крымского моста проедет более 6 млн авто

Москва19 мая Вести.По трассе от Краснодара до Крымского моста в 2026 году проедет более шести миллионов автомобилей. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Отвечая на вопрос, проедет ли по этому участку дороги шесть миллионов автомобилей в 2026 году, заместитель председателя правительства выразил уверенность, что трафик превысит этот показатель.

Я думаю, что будет больше сказал Хуснуллин

Ранее Хуснуллин заявил, что за последние годы в России была создана система скоростных трасс, которая продолжает развиваться.