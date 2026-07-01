Утолить жажду в жаркую погоду можно на станциях метро

В московском метро пассажирам раздают бесплатную воду Утолить жажду в жаркую погоду можно на станциях метро

Москва1 июл Вести.Сотрудники метрополитена предлагают пассажирам бутилированную воду на станциях метро, сообщается в канале Департамента транспорта Москвы в МАХ.

В ведомстве рассказали, что воду выдают жителям столицы на всех ключевых объектах Московского транспорта. Раздача бутылок с водой организована на станциях "Измайловская", "Фили", "Багратионовская", "Кунцевская", "Филевский парк", "Студенческая", "Кутузовская", "Пионерская" и "Выхино", а также на станциях МЦД Площадь трех вокзалов и Тушинская.

Мы принимаем дополнительные меры для повышения комфорта и безопасности пассажиров в жаркую погоду по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина отметил заместитель Мэра Москвы Максим Ликсутов

Кроме этого, бутылки с водой могут взять и пассажиры "Аэроэкспресса" возле станции метро "Ховрино", а также утолить жажду можно на всех причалах речного электротранспорта. Там всегда доступны кулеры с водой.