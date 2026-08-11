"Мосводосток" контролирует ситуацию в столице в связи с проливным дождем

На улицах Москвы контролируется ситуация с уровнем выпавших осадков "Мосводосток" контролирует ситуацию в столице в связи с проливным дождем

Москва11 авг Вести.Специалисты "Мосводостока" ведут работу по контролю ситуации на улицах города на фоне обрушившихся осадков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В связи с установившейся непогодой на улицах установлено дежурство.

Специалисты предприятия контролируют ситуацию на улично-дорожной сети столицы в связи с прохождением ливневых осадков написано в канале

Отмечается, что сотрудники обеспечивают беспрепятственный пропуск воды в водосточную сеть. В случае необходимости увеличения пропускной способности открываются решетки колодцев.

В низинных локациях города находятся насосные установки для откачки воды.