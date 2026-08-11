Москва11 авгВести.Специалисты "Мосводостока" ведут работу по контролю ситуации на улицах города на фоне обрушившихся осадков. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В связи с установившейся непогодой на улицах установлено дежурство.
Специалисты предприятия контролируют ситуацию на улично-дорожной сети столицы в связи с прохождением ливневых осадковнаписано в канале
Отмечается, что сотрудники обеспечивают беспрепятственный пропуск воды в водосточную сеть. В случае необходимости увеличения пропускной способности открываются решетки колодцев.
В низинных локациях города находятся насосные установки для откачки воды.