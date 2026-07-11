Москва11 июлВести.Столичный Дептранс проинформировал москвичей, что станция "Трубная" работает в штатном режиме после ливня, который сегодня обрушился на город.
Ведомство сообщило в MAX, что ранее в вестибюле наблюдалось поступление воды с городской территории.
В нижней части лестницы вода уходит в дренажную систему — это штатная работа станционного комплексасказано в сообщении
Проход пассажиров не затруднен, станция открыта на вход и на выход.
По информации ГУП "Мосводосток", из-за обильных осадков на Цветном бульваре вблизи дома 2 образовалось временное скопление воды. Оно "оперативно принято водосточной сетью".