Станция "Трубная" работает штатно после поступления воды в вестибюль

Станция "Трубная" в Москве работает штатно после обильных осадков Станция "Трубная" работает штатно после поступления воды в вестибюль

Москва11 июл Вести.Столичный Дептранс проинформировал москвичей, что станция "Трубная" работает в штатном режиме после ливня, который сегодня обрушился на город.

Ведомство сообщило в MAX, что ранее в вестибюле наблюдалось поступление воды с городской территории.

В нижней части лестницы вода уходит в дренажную систему — это штатная работа станционного комплекса сказано в сообщении

Проход пассажиров не затруднен, станция открыта на вход и на выход.

По информации ГУП "Мосводосток", из-за обильных осадков на Цветном бульваре вблизи дома 2 образовалось временное скопление воды. Оно "оперативно принято водосточной сетью".