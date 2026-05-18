Москва18 мая Вести.В московском метрополитене пассажирам начали раздавать бесплатную воду. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Раздача бутилированной воды производится на пяти станциях Филевской линии – "Кунцевской", "Филевский парк", "Кутузовской", "Студенческой" и "Пионерской".

Также пассажиры могут получить воду на ряде вокзалов. Среди них – Ярославский, Казанский, Курский, Савеловский, Белорусский, Киевский и Павелецкий.

Доступна бесплатная вода и на станциях "Площадь трех вокзалов" (МЦД), "Зеленоград-Крюково" (МЦД-3), возле станции метро "Ховрино" и пассажирам "Аэроэкспресса".