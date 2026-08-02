Бутылки с водой раздают в московском метро из-за жаркой погоды

В московском метро и на МЦД из-за жары раздают питьевую воду Бутылки с водой раздают в московском метро из-за жаркой погоды

Москва2 авг Вести.В Москве на станциях метро инспекторы ЦОМП раздают воду пассажирам. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В воскресенье раздадим на объектах транспорта более 3 тысяч бутылок и стаканчиков питьевой воды говорится в сообщении

Инспекторы ЦОМП раздают пассажирам бесплатную воду на станциях метро "Измайловская", "Фили", "Багратионовская", "Кунцевская", "Филевский парк", "Студенческая", "Кутузовская", "Пионерская" и "Выхино".

Пассажиры Аэроэкспресса могут взять воду в экспресс-автобусах возле станции метро "Ховрино". В автобусах на Домодедовском направлении также ведется раздача воды.

На станциях МЦД и вокзалах воду раздают сотрудники ЦППК и МТППК.

Бесплатная вода из кулеров доступна и в салонах электросудов.

Сотрудники службы пассажирского сервиса ЦОДД раздают воду на всех причалах

Отмечается, что для посетителей специализированных стоянок "Московского паркинга" также доступны кулеры с водой.