Москва2 авгВести.В Москве на станциях метро инспекторы ЦОМП раздают воду пассажирам. Об этом сообщает столичный Дептранс.
В воскресенье раздадим на объектах транспорта более 3 тысяч бутылок и стаканчиков питьевой водыговорится в сообщении
Инспекторы ЦОМП раздают пассажирам бесплатную воду на станциях метро "Измайловская", "Фили", "Багратионовская", "Кунцевская", "Филевский парк", "Студенческая", "Кутузовская", "Пионерская" и "Выхино".
Пассажиры Аэроэкспресса могут взять воду в экспресс-автобусах возле станции метро "Ховрино". В автобусах на Домодедовском направлении также ведется раздача воды.
На станциях МЦД и вокзалах воду раздают сотрудники ЦППК и МТППК.
Бесплатная вода из кулеров доступна и в салонах электросудов.
Сотрудники службы пассажирского сервиса ЦОДД раздают воду на всех причалах
Отмечается, что для посетителей специализированных стоянок "Московского паркинга" также доступны кулеры с водой.