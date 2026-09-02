В Госдуме предложили ввести в школах еще один обязательный предмет Депутат Панеш предложил сделать китайский обязательным для изучения в школах

Москва2 сен Вести.В России предложили ввести во всех школах уроки китайского языка. Такую инициативу озвучил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш в комментарии NEWS.ru.

По мнению депутата, данная мера позволит повысить конкурентоспособность российских детей. Панеш указал на то, что на сегодняшний день сотрудничество России и Китая "достигло стратегического уровня". По его словам, это касается экономики, технологий, логистики, науки. Но при этом, по данным депутата, китайский язык в школах России изучают около 47 тысяч детей. Панеш считает это "каплей в море".

Я предлагаю разработать федеральную программу его (китайского языка. – Прим. ред.) поэтапного введения как второго обязательного иностранного во всех школах России, начиная с пятого класса заявил депутат

Кроме того, Панеш предложил сформировать федеральный резерв учителей через целевое обучение в педагогических высших учебных заведениях и программы переподготовки.

Помимо этого, депутат призвал обеспечить школы всеми необходимыми для изучения китайского языка учебными материалами и цифровыми ресурсами.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил изменить формат уроков в школах и отказаться от домашних заданий.