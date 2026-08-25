Москва25 авг Вести.В России нужно ввести единый подход к трудоустройству педагогов. С инициативой выступил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш.

В беседе с NEWS.ru он заявил, что в настоящее время учитель при трудоустройстве становится заложником региональной бюрократии.

Я предлагаю установить единый федеральный стандарт учета стажа педагогических работников при трудоустройстве, так как в последнее время участились случаи, когда опытного педагога не берут на работу в школу из-за перерыва или несоответствия местным требованиям. При этом в другом регионе его с радостью принимают и даже назначают на руководящую должность заметил депутат

Панеш выступил за создание единой федеральной системы вакансий для педагогов, что позволит учителю видеть все предложения по стране и выбрать предпочтительное место работы без занижения своих трудовых прав.

Ранее председатель Общероссийского Профсоюза образования Лариса Солодилова призвала учителей не скрывать факты привлечения их к непрофильной работе.