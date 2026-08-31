Депутат Панеш: горячее питание должно быть бесплатным для всех классов в школе

В Госдуме предложили ввести в школах одну бесплатную опцию Депутат Панеш: горячее питание должно быть бесплатным для всех классов в школе

Москва31 авг Вести.В России следует организовать бесплатное горячее питание для учеников 1-11 классов. Такое мнение выразил в комментарии NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш.

Депутат напомнил, что в настоящее время горячее питание в школах предусмотрено только для начальных классов. Однако, по его словам, он часто бывает в сельских селах, где учатся дети, для которых горячий обед – жизненная необходимость, а не вопрос удобства.

ЛДПР будет добиваться, чтобы опция стала доступна для всех школьников, независимо от возраста и региона. Это не привилегия, а норма сказал Панеш

Депутат добавил, что без полноценного питания дети не могут хорошо учиться, особенно если весь день находятся в школе. Панеш назвал это вопросом здоровья нации и социальной справедливости.